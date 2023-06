Gp Olanda, Bagnaia: “Uno dei miei weekend preferiti. Adoro questa pista”

Pecco Bagnaia ha parlato in conferenza stampa in vista del Gp d’Olanda: “Questo weekend sarà speciale, è uno dei miei preferiti. Adoro il tracciato, per me è sempre grandioso venire qui”. Poi ha proseguito: “Sarà importante ripeterci anche quest’anno, in modo di arrivare di buon umore alla pausa. Martin e Bezzecchi? Credo che entrambi saranno molto competitivi, mi piacerebbe fare una battaglia come al Sachsenring però con un risultato diverso”.