Il torneo Wta 500 di Stoccarda 2025 è entrato nella sua fase finale, con le prime cinque teste di serie ancora in corsa per il titolo. Ai quarti di finale, infatti, ci saranno tutti i nomi più importanti: la numero 1 del seeding, Aryna Sabalenka, che affronterà Elise Mertens, la numero 2 Iga Swiatek, che se la vedrà con Jelena Ostapenko, super nel sorprendere Emma Navarro agli ottavi, Jessica Pegula, chiamata a rispettare il pronostico contro Ekaterina Alexandrova, e infine il big match tra la numero 4 Coco Gauff e la numero 5 Jasmine Paolini. Insomma, un programma di fatto da Slam per uno spettacolo assicurato nella corsa a un posto nelle semifinali.

Però ci sarà da aspettare. Infatti, quest’oggi, venerdì 18 aprile, a Stoccarda non si giocheranno i quarti di finale. Non per ragioni di meteo o simili, dato che questa “pausa” era prevista fin dall’inizio. Infatti, il motivo è una legge locale che prevede che non si disputino eventi sportivo il venerdì santo. Attenzione, una legge locale, non una legge nazionale estesa a tutta la Germania. Infatti, a Monaco, dove è in corso l’Atp 500, si gioca regolarmente. Così come si gioca regolarmente a Barcellona, dove è in corso un altro Atp, e a Rouen, in Francia, dove invece si sta giocando un torneo Wta.

Wta Stoccarda, programma e ordine di gioco quarti di finale sabato 19 aprile

C’è, quindi, tutto il tempo per prepararsi a un programma che, come visto, sarà davvero eccezionale e varrà assolutamente l’attesa. Ad aprire la giornata di domani sarà il match tra Pegula e Alexandrova. La statunitense, numero 3 al mondo, sta attraversando un momento di forma eccezionale, avendo disputato ben tre finali negli ultimi quattro tornei giocati, vincendone due, a Austin e, a inizio mese, a Charleston. I precedenti vedono una parità perfetta con due vittorie a testa, ma la superficie sembra favorire Pegula: infatti, l’americana ha vinto entrambe le partite giocate sulla terra rossa, mentre la russa ha vinto due volte sul cemento. Ma Alexandrova, nel turno precedente, ha eliminato Mirra Andreeva.

Si prosegue con l’incontro tra Ostapenko e Swiatek. La lettone sembra essere davvero la nemesi della polacca, avendo vinto tutti e cinque i precedenti, compreso il netto 6-3 6-1 a Doha lo scorso febbraio. In più, Iga sta passando mesi complicati, visto che non vince un torneo dalle Olimpiadi di Parigi della scorsa estate, con il più grande upset arrivato proprio nell’ultimo torneo disputato, il 1000 di Miami, in cui è uscita contro la filippina Alexandra Eala. Occorre sottolineare, inoltre, che sarà la prima volta che le due tenniste si affronteranno sulla terra rossa.

Sabalenka favorita su Mertens, Paolini cerca il primo squillo contro Gauff

La terza partita di giornata sarà quella tra Sabalenka e Mertens: si tratterà dell’undicesimo confronto in carriera tra le due, con la bielorussa che ha vinto dieci volte, contro le due della belga. Inoltre, per trovare una vittoria di Mertens bisogna risalire al 2018 a Montreal: da allora sono sette le vittorie di Sabalenka. Aryna, quindi, è decisamente la favorita di questo match e va a caccia della terza finale negli ultimi tre tornei giocati. Dopo un febbraio complicato, infatti, la numero uno del mondo è arrivata all’ultimo atto a Indian Wells, battuta da Mirra Andreeva, e a Miami, dove ha vinto.

Arriviamo, infine, al piatto forte di giornata. Non solo per questioni “patriottiche”, visto che in campo c’è Jasmine Paolini, ma fattuali. Quello contro Gauff è un testa a testa tra due top-5 mondiali appaiate nel ranking. La statunitense è quarta, mentre l’azzurra è quinta. Per Jasmine si tratta appena della seconda apparizione in carriera nel torneo di Stoccarda. Lo scorso anno uscì di scena proprio ai quarti di finale, battuta da Elena Rybakina in tre set. L’obiettivo, quindi, è cercare di migliorare questo risultato. L’ostacolo è di quelli importanti. Nei due precedenti, infatti, ha sempre vinto la statunitense. Ma bisogna dire che le due non si affrontano da un anno e mezzo, e da allora è cambiato molto per Paolini. Inoltre, si tratta del primo confronto sulla terra rossa. Quindi, anche in questo caso, il pronostico è assolutamente incerto.

Wta Stoccarda, ordine di gioco sabato 19 aprile

CENTRE COURT

Dalle 12:00 – Alexandrova vs (3) Pegula

A seguire – Ostapenko vs (2) Swiatek

A seguire – (1) Sabalenka vs Mertens

A seguire – (4) Gauff vs (5) Paolini