Prova in linea elite maschile oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali ciclismo Glasgow 2023

Tutto pronto per la prova in linea elite maschile di ciclismo su strada dei Mondiali di Glasgow 2023, in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. Tanti big al via per giocarsi il titolo iridato sulle strade scozzesi: percorso di 271,1 chilometri, con partenza da Edimburgo e dieci giri nel circuito finale da 14,3 km. Il campione uscente Rempo Evenepoel proverà a difendere il titolo ma dovrà guardarsi dai compagni di squadra Wout Van Aert e Jasper Philipsen, senza dimenticare Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e molti altri ancora.

L’Italia non parte con i favori del pronostico ma proverà ad inserirsi nella lotta con Alberto Bettiol ed il capitano Matteo Trentin. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio ? L’appuntamento con la partenza è alle ore 10.30 italiane di domenica 6 agosto da Edimburgo, mentre l’arrivo è previsto intorno alle ore 17.00 a Glasgow. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la prova in linea elite maschile dei Mondiali di Glasgow 2023.

STREAMING E TV – La prova in linea elite maschile die Mondiali di Glasgow Gli appassionati potranno seguire la prova iridata in diretta tv integrale sia su Eurosport che sulle reti Rai, con primo collegamento alle 10:00 su RaiSport e passaggio su Rai2 previsto dalle 14:45. La diretta streaming sarà disponibile grazie a RaiPlay, Discovery+, Now, Dazn e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.