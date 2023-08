Arrampicata, Mondiali Berna 2023: Laura Rogora da sogno, è in finale nel lead

Laura Rogora conquista il pass per la finale Mondiale della specialità Lead. Una grandissima emozione quella arrivata questa mattina alla PostFinance Arena, dove si sono concluse le semifinali maschili e femminili, che hanno visto impegnati cinque azzurri. Nella categoria maschile Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro) si è posizionato al 16° posto, Marcello Bombardi (Centro Sportivo Esercito) ha chiuso al 23° posto e Filip Schenk (Fiamme Oro) al 26° posto. In testa al gruppo dei semifinalisti il fenomeno inglese Toby Roberts, il campionissimo ceco Adam Ondra e il tre volte campione del mondo Jakob Schubert. Per le donne è stata appunto Laura Rogora a realizzare un’eccellente prestazione piazzandosi al 4° posto e guadagnandosi il meritatissimo pass per la finale mondiale. Grande trepidazione per la finale che comincerà stasera alle ore 18.30, trasmessa in diretta sul canale satellitare Eurosport 1 e 2.