LIVE – Prova in linea elite maschile: Mondiali ciclismo Glasgow 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live della prova in linea elite maschile di ciclismo su strada dei Mondiali di Glasgow 2023, in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. Il percorso si snoda lungo 271,1 chilometri, con dieci giri nel circuito finale da 14,3 km. Il campione uscente Rempo Evenepoel proverà a difendere il titolo ma la concorrenza non starà a guardare. L’Italia proverà ad inserirsi nella lotta con Alberto Bettiol ed il capitano Matteo Trentin, pur non essendo tra le favorite. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento con la partenza è alle ore 10.30 italiane di domenica 6 agosto da Edimburgo, mentre l’arrivo è previsto intorno alle ore 17.00 a Glasgow. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della prova in linea elite maschile di ciclismo su pista dei Mondiali di Glasgow 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

