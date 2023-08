Messa oggi domenica 6 agosto in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming

Il programma della Santa Messa che sarà trasmessa su TV2000 oggi domenica 6 agosto. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa Messa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata fissato per le ore 19.

IL PROGRAMMA COMPLETO

ore 07:00 – Santa Messa

ore 08:30 – Santa Messa

ore 18:00 – Rosario

ore 19:00 – Santa Messa

ore 20:00 – Il Santo Rosario