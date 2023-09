Prova in linea uomini Elite, Europei ciclismo Drenthe 2023: data, orari, diretta tv e streaming

Gli Europei 2023 di ciclismo su strada si concludono domenica 24 settembre con la prova in linea riservata gli uomini Elite. Il titolo continentale si assegnerà su un percorso di 199,1 chilometri, con partenza da Assen e finale nel circuito da ripetere sei volte e caratterizzato dal Col du Vam, dove sarà posto anche il traguardo. Una corsa per corridori esplosivi e non certo per scalatori, con l’Italia che proverà a giocarsi le proprie carte soprattutto con Filippo Ganna e Matteo Trentin. Di seguito tutte le informazioni per seguire l’appuntamento conclusivo della manifestazione olandese al meglio.

EUROPEI DRENTHE 2023: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della prova in linea maschile è prevista per le ore 12:15 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo sul traguardo del Col du Vam è stato invece programmato dagli organizzatori intorno alle 17:00, in base alle previsioni sulla media oraria della corsa. Gli Europei 2023 di ciclismo saranno trasmessi in diretta tv sia da RaiSport che da Eurosport, con la diretta streaming disponibile tramite RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.