Empoli-Inter, Andreazzoli: “Poco tempo, ma sono fiducioso. Puntiamo sui fattori umani”

Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Inter, match valevole per la quinta giornata della Serie A 2023/2024. Parte la quarta esperienza sulla panchina toscana per il tecnico che sostituisce l’esonerato Zanetti. “C’è stato poco tempo a disposizione, ma sono fiducioso perchè ho visto partecipazione e curiosità. Domani sarà il primo passo del nostro percorso, non c’è niente di meglio di confrontarsi con avversari forti per capire a che punto siamo – spiega Andreazzoli – In questo caso poi ci sarà anche l’infrasettimanale subito dopo e sono contento di questo, posso verificare tutto il gruppo. La bellezza di questo lavoro e di questo ritorno è quella di ritrovare l’affetto di tanti volti conosciuti, anche tra gli appassionati.”

A livello tattico, nessuna certezza ancora: “Devo farmi delle domande, non so se torneremo al 4-3-1-2. Abbiamo lavorato sui concetti, che fanno la differenza più dei moduli e delle posizioni in campo. Con l’Inter le statistiche sono realistiche, ma noi puntiamo su fattori umani importanti.” Per quanto riguarda i singoli, Andreazzoli dice la sua: “Devo ancora finire i colloqui individuali, Shpendi e Cambiaghi li ho visti bene e mi piacciono. Sono molto soddisfatto per il momento. Regista? Non ci sono solo Grassi e Marin, ma anche Ranocchia.”