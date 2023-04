Parigi-Roubaix femminile 2023, vince Alison Jackson. Katia Ragusa seconda

Alison Jackson vince la Parigi-Roubaix femminile. Si tratta dell’ottavo successo in carriera per la canadese del team EF, ma questo è di gran lunga il trionfo più prestigioso. Scattata dopo pochi chilometri assieme ad altre 17 corritrici, la 34enne si è imposta in una volata a ranghi ristretti davanti alle compagne di fuga. A tal proposito, è un secondo posto di lusso quello della veneta Katia Ragusa (Liv Racing-Teqfind). La 25enne di Schio ha lasciato alle sue spalle Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck), terza. A 12″, nel gruppo delle inseguitrici, Chiara Consonni. Più indietro, con qualche rammarico, Elisa Longo Borghini, vincitrice della passata edizione. Il bronzo olimpico di Rio e Tokyo chiude ventesima a 23″, con la complicità di una caduta a 37 km dall’arrivo. Nell’incidente l’azzurra ha perso il controllo della sua bicicletta nel settore da Pont-Thibault à Ennevelin.