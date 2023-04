Milan, Salvini critica Origi e Rebic: “Bivaccano senza senso in mezzo all’erba”

Tra i tanti tifosi del Milan delusi per il pareggio per 0-0 contro l’Empoli c’è anche il ministro Matteo Salvini, spesso molto coinvolto come si evince dalle sue opinioni via social. Proprio sotto un post su Instagram del profilo ufficiale del Milan è apparso un commento di Salvini, il quale ha individuato tra i responsabili della mancata vittoria Divock Origi e Ante Rebic: “Non so se incazzarmi di più con Origi e Rebic o con chi si ostina a farli giocare. Oddio, giocare, bivaccare senza senso in mezzo all’erba“.