Atalanta-Bologna, gol annullato ma Orsolini si toglie la maglia: ammonito e salta il Milan

Incredibile sfortuna per Riccardo Orsolini, che segna in Atalanta-Bologna, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. In ogni caso, l’attaccante esterno dei felsinei si toglie la maglia per esultare, e viene puntualmente ammonito dall’arbitro Orsato. Questo tipo di sanzioni non vengono cancellate in caso di annullamento del gol, ma sono indipendenti da quanto accade a livello di gol segnati o meno, per questo motivo essendo diffidato salterà effettivamente il Milan per squalifica. Cosa che evidentemente non era nei pensieri di Orsolini, visto che aveva deciso di togliersi la maglia per esultare pensando che la rete fosse valida. Non può esultare due minuti dopo, quando effettivamente segna il gol dello 0-2: togliersi la maglia qui sarebbe valso il rosso.