Tirreno-Adriatico 2024, settima tappa San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto: percorso, altimetria, orari e tv

La Tirreno-Adriatico 2024 si chiude domenica 10 marzo con la settima e ultima tappa, lunga 154 chilometri con partenza e arrivo nell’ormai consueta di San Benedetto del Tronto. Il percorso della frazione finale si divide essenzialmente in due parti: la prima vede infatti un’altimetria piuttosto mossa, con un continuo saliscendi e il GPM di Montedinove che potrebbero consentire la formazione della fuga di giornata. Gli ultimi 72 km sono però all’interno del circuito finale di 14,5 km che verrà percorso per cinque volte dal gruppo. Il tracciato conclusivo è completamente pianeggiante, su strade larghe e ben asfaltate che dovrebbero consentire ai velocisti di potersi giocare il successo in volata. Il tutto quando la classifica generale sarà ormai delineata.

ORARI, TV E STREAMING – L’ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2024 partirà dal chilometro zero alle ore 12:55, con l’arrivo che è stato indicativamente programmato dagli organizzatori tra le 16:45 e le 17:15 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sia sulle reti Rai che su Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà la conclusione dell’edizione numero 59 della “corsa dei due mari” in tempo reale con aggiornamenti, classifiche finali e tanto altro ancora.

L’altimetria della settima e ultima tappa