Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2024: calendario tappe, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma completo della Tirreno-Adriatico 2024, di scena da lunedì 4 a domenica 10 marzo lungo le strade di cinque regioni italiane. L’edizione numero 59 della “corsa dei due mari” infatti scatterà dalla Toscana e attraverserà Umbria, Lazio e Abruzzo prima di concludersi nella Marche con il consueto arrivo finale a San Benedetto del Tronto. Tanti big attesi al via, con l’obiettivo di succedere a Primoz Roglic nell’albo d’oro ma anche per affinare la condizione in vista della prima Monumento della stagione, la Milano-Sanremo che seguirà a pochi giorni di distanza.

In totale i corridori dovranno affrontare 1115 chilometri, con una cronometro inaugurale e diverse tappe davvero insidiose. La frazione regina sarà la penultima, con la dura salita di Monte Petrano che molto probabilmente segnerà in maniera decisiva la classifica generale.

TV E STREAMING – La Tirreno-Adriatico 2024 sarà trasmessa in diretta tv sia dalle reti di RaiSport in chiaro che da Eurosport sulle piattaforme satellitari a pagamento. Gli appassionati potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Sky Go e Dazn, mentre Sportface vi racconterà l’appuntamento con la “corsa dei due mari” giorno dopo giorno tramite aggiornamenti, cronache, classifiche e tanto altro ancora.

Il calendario e gli orari della Tirreno-Adriatico 2024

Prima tappa, lunedì 4 marzo

Lido di Camaiore – Lido di Camaiore, 10 km (cronometro individuale)

Partenza primo corridore: ore 12:35 Arrivo ultimo corridore: ore 15:45 circa

Seconda tappa, martedì 5 marzo

Camaiore – Follonica, 198 km

Partenza: ore 11:00 Arrivo: ore 15:45 circa

Terza tappa, mercoledì 6 marzo

Volterra – Gualdo Tadino, 225 km

Partenza: ore 10:20 Arrivo: ore 15:45 circa

Quarta tappa, giovedì 7 marzo

Arrone – Giulianova, 207 km

Partenza: ore 10:30 Arrivo: ore 15:40 circa

Quinta tappa, venerdì 8 marzo

Torricella Sicura – Valle Castellana, 144 km

Partenza: ore 11:55 Arrivo: ore 15:45 circa

Sesta tappa, sabato 9 marzo

Sassoferrato – Cagli (Monte Petrano), 180 km

Partenza: ore 12:05 Arrivo: ore 17:00 circa

Settima tappa, domenica 10 marzo

San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto, 154 km

Partenza: ore 12:55 Arrivo: ore 17:00 circa