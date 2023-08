Mondiali Glasgow 2023, ciclismo su strada: analisi startlist e favoriti prova a cronometro Uomini Elite

Venerdì 11 agosto 2023 va in scena la prova a cronometro della categoria Uomini Elite del ciclismo su strada ai Mondiali di Glasgow. La caccia alla maglia iridata del campione uscente Tobias Foss si preannuncia spettacolare e molto aperta, con quattro atleti su tutti che si presentano ai nastri di partenza davanti a tutti gli altri. Stiamo parlando dei due belgi Remco Evenepoel e Wout Van Aert, del nostro Filippo Ganna e dello svizzero Stefan Kung. Il percorso di 48 chilometri sul tracciato di Stirling è adatto agli specialisti per cui tutti questi atleti sono assolutamente in grado di lottare per le medaglia d’oro. Remco Evenepoel non è riuscito a difendere la maglia iridata sull’insidioso tracciato di Glasgow e sarà ancora più carico per andare a prendersi quella di campione a cronometro. Nei Mondiali a cronometro disputati ha ottenuto due medaglie di bronzo e una d’argento, mentre in questa stagione ha vinto tre prove contro il tempo tra cui le due al Giro d’Italia. Il percorso di Stirling rispetto a quello della prova in linea di Glasgow è adatto alle sue caratteristiche, con lunghi rettilinei dove poter sprigionare tutta la sua potenza e alcuni strappi in salita dove può fare la differenza.

Il suo compagno di nazionale sarà al solito Wout Van Aert, medaglia d’argento nella prova in linea. Il crossista ha ottenuto una vittoria in stagione a cronometro, nella prova nazionale belga dove ha sconfitto Evenepoel. In carriera si è piazzato per due volte al secondo posto nella prova contro il tempo dei Mondiali, che sommate alle due volte in cui è stato argento nelle prove linea fanno ben quattro secondi posti ai Mondiali su strada. L’obiettivo del campione belga sarà non ottenere un quinto argento, ma finalmente riuscire a mettere al collo quella medaglia d’oro che fino ad ora ha conquistato solo nel cross. Dietro ai due belgi che appaiono leggermente favoriti su tutti ci sono Filippo Ganna e Stefan Kung. Filippo Ganna ha da poco conquistato una straordinaria medaglia d’oro nell’inseguimento su pista, specialità in cui ha raggiunto così la sesta vittoria ai Mondiali. Considerando anche l’argento ottenuto nell’inseguimento a squadre potrebbe arrivare a questa prova meno preparato degli altri che seppur hanno comunque corso la prova su strada non hanno dovuto affrontare specialità così diverse. Il piemontese ha conquistato due volte il Mondiale a cronometro nel 2020 e nel 2021 e sarà intenzionato a riprenderselo, mentre in stagione ha ottenuto tre successi nelle prove contro il tempo.

Stefan Kung ha ottenuto la medaglia d’argento nei Mondiali dello scorso anno è cercherà almeno di confermarsi tra i primi tre anche in questa edizione.

In stagione ha ottenuto due vittorie nelle prove contro il tempo e arriva a questo appuntamento in ottima forma, come dimostra il quinto posto ottenuto nella prova in linea. Sembra difficile che il campione del mondo possa uscire da un nome diverso da questi, ma la sorpresa come Tobias Foss la scorsa stagione può sempre esserci. Lo stesso norvegese, che non ha ottenuto alcuna vittoria dai Mondiali 2022 cercherà un bis incredibile, che appare comunque molto complicato. Parte con l’obiettivo di raggiungere almeno una top five l’altro nostro portacolori Mattia Cattaneo, così come il danese Kasper Asgreen e il britannico Geraint Thomas. Curiosità per quanto potrà fare Tadej Pogacar, mentre lotteranno per un piazzamento in top ten l’australiano Rohan Dennis, il francese Remi Cavagna, il portoghese Joao Almeida e l’olandese Jos Van Emden.