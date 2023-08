Psg, Luis Enrique: “Spero che il club e Mbappè trovino un accordo”

“Caso Mbappè? Questa situazione si è già verificata in passato e una soluzione accettabile era stata trovata con il club anche prima del mio arrivo. Spero che società e giocatore trovino un accordo”. Lo ha detto l’allenatore del Paris Saint Germain, Luis Enrique in merito alla situazione di Kylian Mbappè, che al momento rimane fuori rosa e con un solo anno di contratto. L’attaccante ha rifiutato la destinazione saudita e nella prossima estate potrebbe unirsi al Real Madrid a parametro zero. Non è escluso quindi che Mbappè possa rimanere fuori dai convocati per tutta la stagione 2023/2024. “Non dirò altro su di lui – ha detto l’ex Barcellona –. Per Marco (Verratti ndr) e Neymar, di solito mantengo le nostre conversazioni private. Le mie decisioni vi mostreranno quel che è la mia opinione in modo molto chiaro”, ha aggiunto il tecnico in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Lorient (ore 21).

Dopo un precampionato con più ombre che luci, Luis Enrique chiede un salto di qualità alla sua squadra: “Voglio 95-100 minuti in cui la squadra sia competitiva e questo vale per tutte le competizioni. Non voglio 10 minuti di follia, voglio attaccare, pressare, dare piacere ai tifosi. Potremmo non avere questo ritmo al 100% dalla prima partita. Anche perché il Lorient è una buona squadra. Ma voglio controllare questa gara dal primo all’ultimo minuto“, ha detto in conferenza Luis Enrique.