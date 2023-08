Mondiali Glasgow 2023, ciclismo su strada: analisi startlist e favorite prova a cronometro Donne Elite

Giovedì 10 agosto 2023 va in scena la prova a cronometro della categoria Donne Elite del ciclismo su strada ai Mondiali di Glasgow. La caccia alla maglia iridata della campionessa uscente Ellen Van Dijk, questa stagione assente per via della gravidanza, si preannuncia accesa ma con una chiara favorita: Marlen Reusser. La svizzera in questa stagione ha infatti vinto le cronometro sia al Tour de Suisse che al Tour de France e sembra pronta per raggiungere quella medaglia d’oro che nelle ultime tre edizioni ha solo sfiorato, piazzandosi due volta seconda e una volta terza. L’olandese Demi Vollering, compagna della svizzera nella SD Worx, appare la rivale più accreditata, essendosi piazzata seconda nelle due cronometro citate in Svizzera e al Tour. La sua compagnia di nazionale Riejanne Markus può anch’essa ambire ad una medaglia, avendo vinto il campionato olandese a cronometro pochi mesi fa. La medaglia d’argento ai Mondiali 2022 fu la padrona di casa Grace Brown, che quest’anno si è piazzata quarta nella cronometro del Tour de France e al primo posto in quella del Tour of Bretagne, per cui cercherà almeno di ottenere una medaglia.

IL PERCORSO

Tre opzioni per gli Stati Uniti d’America, che schierano la campionessa del mondo del 2019 Chloe Dygert, la campionessa del mondo del 2008 e del 2016 Amber Neben ed anche Lauren Stephens e sembrano poter ambire almeno ad un piazzamento in top 10 con tutte le atlete. Sembra difficile che altre atlete possano lottare per le medaglie, ma cercheranno almeno di piazzarsi tra le migliori 10 le due atlete francesi Juliette Labous e Cédrine Kerbaol, l’austriaca Anna Kiesenhofer, le britanniche Lizzie Holden e Anna Henderson, la norvegese Emma Norsgaard e magari anche le nostre due portacolori, Alessia Vigilia e Vittoria Guazzini.