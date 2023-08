Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023 prova in linea donne Elite: data, orari, diretta tv e streaming

La prova in linea delle donne Elite, in programma domenica 13 agosto, sarà una delle ultime gare dei Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023. In particolare la corsa chiuderà il calendario del ciclismo su strada, all’interno della rassegna iridata che quest’anno per la prima volta nella storia racchiude tutte le discipline legate alla bicicletta. Le migliori atlete del mondo si misureranno su un percorso di 154,1 chilometri da Loch Lomond a Glasgow, con un dislivello complessivo di 2229 metri. Concorrenza spietata, ma l’Italia cercherà di confermarsi protagonista di una prova che negli ultimi cinque anni ha visto il movimento azzurro raccogliere una vittoria (Elisa Balsamo nel 2021) e tre terzi posti. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero è prevista intorno alle ore 13:00 italiane, mentre l’arrivo in quel di Glasgow è stato programmato intorno alle 16:50. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sia da Eurosport che dalle reti Rai, con orari e palinsesto ancora da confermare. La diretta streaming sarà garantita tramite RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go, mentre Sportface vi racconterà il Mondiale di Glasgow giorno dopo giorno con dirette live, classifiche, dichiarazioni e molto altro ancora.