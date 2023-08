Cronometro femminile elite oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali ciclismo Glasgow 2023

Tutto pronto per la cronometro elite femminile di ciclismo su strada dei Mondiali di Glasgow 2023, prima storica rassegna iridata unificata di tutte le discipline della bicicletta in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. La prova contro il tempo vedrà al via 86 atlete provenienti da 55 nazioni, pronte a darsi battaglia per il titolo individuale lungo i 36,2 chilometri del circuito di Stirling, in Scozia. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? La partenza è fissata alle ore 14:55 italiane di giovedì 10 agosto con il via della prima atleta, l’afgana Arefa Amini. Le due azzurre Alessia Vigilia e Vittoria Guazzini partiranno rispettivamente alle 16:15:45 e alle 16:32:00. Ultima a prendere il via sarà Riejanne Markus (Paesi Bassi) che chiuderà le partenze alle 16:42:00. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la prova contro il tempo femminile dei Mondiali di Glasgow 2023.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA

PROGRAMMA SU STRADA MONDIALI GLASGOW 2023: DATE, ORARI E TV

MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB

TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA

CICLISMO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La cronometro elite femminile dei Mondiali di Glasgow 2023 sarà trasmessa in diretta tv integralmente su Eurosport e in chiaro su Rai Due. La diretta streaming sarà disponibile grazie a Rai Play, Discovery +, Dazn, Now e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.