Mondiali Glasgow 2023, ciclismo su strada: percorso cronometro donne Elite

di Mattia Pagano 21

Giovedì 10 agosto 2023 va in scena la prova a cronometro della categoria Donne Elite del ciclismo su strada ai Mondiali di Glasgow. Il percorso è lungo 36.2 chilometri con partenza ed arrivo posti a Stirling. I primi 23 chilometri sono pianeggianti, mentre negli ultimi 13 sono presenti quattro piccoli strappi dove l’atleta che ne avrà di più potrà fare la differenza. A 13 chilometri dal traguardo vi è il primo (400 metri al 4.7%), seguito ai meno 8 dal secondo (400 metri al 4.3%). Lo strappo di Touch Road (600 metri al 3.6%) viene affrontato a 4.5 chilometri dal traguardo, posto alla fine dello strappo più duro, che porta allo Stirling Castle (800 metri al 5.4%). Dal punto di vista planimetrico si può dividere in due, con la prima parte caratterizzata da vari rettilinei e la seconda da varie curve come visto nelle prove in linea.

ANALISI START LIST E FAVORITE