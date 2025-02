Doveva essere la giornata del grande record, e così è stato: Mathieu van der Poel è imbattibile nel ciclocross e si prende anche la vittoria ai Mondiali di Lievin. Un dominio assoluto per il fenomeno olandese, che con quello odierno sale a sette successi iridati, eguagliando il record storico di Eric De Vlaeminck. Un successo altamente preannunciato, visto che in stagione van der Poel non ha assolutamente avuto rivali, vincendo tutte le sette gare a cui ha partecipato. E tutto questo nonostante in gara ci fosse un altro grande campione, Wout Van Aert, che aveva sciolto le riserve sulla sua partecipazione appena una settimana fa. L’ondata di tifosi accorsi nella località per assistere alla gara, preceduta dal successo di Agostinacchio tra i juniores, è stata testimone dell’assolo di van der Poel, che di fatto non ha avuto rivali. Battuti nettamente lo stesso Van Aert (+45″)e l’altro belga, Thibau Nys (+1’06”).

van der Poel, vittoria e record a Lievin

Passano appena due minuti e l’olandese piazza subito la prima accelerazione, riuscendo a guadagnare un buon margine sugli inseguitori. Rimane imbottigliato nel traffico, invece, Van Aert, che parte qualche fila indietro e non riesce a smarcarsi, finendo anche a terra. Mathieu deve anche fare i conti con una foratura, ma nonostante ciò chiude il primo giro con oltre 20″ sui vari Laurens Sweeck e su un terzetto comandato da Joris Nieuwenshuis. I cinque inseguitori formano un gruppo compatto ma che perde costantemente su van der Poel, che guadagna rapidamente oltre mezzo minuto di vantaggio.

A questo gruppetto si unisce anche Van Aert nel corso del terzo giro, con il belga che decide di scattare nella quarta tornata, seguito dal solo Nieuwenshuis. Una nuova accelerazione di Van Aert fa desistere Nieuwenshuis, che poco dopo viene raggiunto e superato anche da Nys. Quest’ultimo si stacca sempre più dall’olandese e consolida la terza piazza. Si arriva all’ultimo giro e mezzo, quindi, con la situazione ben definita e, di fatto, cristallizzata, visto che non cambia più nulla per quanto riguarda le posizioni da podio.