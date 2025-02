Ekaterina Aleksandrova vince il WTA 500 di Linz, in Francia. La tennista russa – in gara come atleta neutrale – ha avuto la meglio su Dajana Yastremska in finale. La partita ha visto Aleksandrova spuntarla al terzo set per 6-2, 3-6, 7-5. Il primo parziale in campo è stato dominato dalla vincitrice del torneo, con la rivale ucraina in difficoltà. Yastremska è riuscita a reagire nel set successivo, mettendo alle strette l’avversaria e pareggiando i conti. Il terzo e ultimo set si è dimostrato particolarmente combattuto, con entrambe le tenniste volenterose di vincere. Yastremska ha aperto il parziale con maggiore tenacia, portandosi sull0 0-3. Nella seconda metà, Aleksandrova ha avuto la meglio, rimontando e ottenendo il successo. La russa colleziona il quinto titolo della propria carriera e il primo di categoria 500.

MERTENS TRIONFA A SINGAPORE

Elise Mertens ha la meglio nel WTA 250 di Singapore. La belga ha superato in due set la statunitense Ann Li, in una partita terminata 6-1, 6-4. Mertens ha dominato il parziale di apertura, lasciando l’avversaria ad inseguire a distanza e chiudendo i giochi in breve tempo. Nel secondo set, Li è riuscita a entrare in partita, mettendo in difficoltà la belga in diverse situazioni. Sul finale, la 29enne ha dato lo strappo decisivo che è valso la vittoria. Mertens interrompe così un digiuno di titoli che durava dall’ottobre del 2023, quando aveva trionfato a Monastir battendo Jasmine Paolini.