Tredicesimo posto e un po’ di rammarico per Francesco Laporta e Adrea Pavan nel Bahrain Championship, torneo valido per il DP World Tour di golf. I due azzurri hanno entrambi concluso la prova con lo score di 277 colpi (-11) sul percorso del Royal Golf Club (par 72). Il rammarico deriva dal fatto che i due golfisti italiani hanno perso terreno proprio nel finale, mancando un piazzamento che poteva certamente essere migliore. A vincere è stato l’inglese Laurie Canter, che supera con un birdie alla prima del play-off il connazionale Daniel Brown e lo spagnolo Pablo Larrazabal. Una vittoria che è valsa al britannico 425mila dollari a fronte di un montepremi complessivo di 2.500.000.

Bahrain Championship, il racconto dell’ultimo giorno

Per Canter, che vanta anche un’affermazione nel Jamega Pro Golf Tour nel 2015, si tratta del secondo titolo in carriera sul DP World Tour, dopo aver vinto nello European Open in Germania lo scorso giugno. Il 35enne di Bath, che tra il 2022 e il 2024 ha militato nella Superlega Araba, perdendo poi il posto fisso in squadra, ha chiuso con 274 colpi (-14), recuperando ben cinque posizioni nell’ultimo round. Dopodiché, appunto, è stato decisivo lo spareggio, risolto da una prodezza di Canter per battere Brown e Larrazabal, incappati entrambi in un bogey.

E proprio nel finale, come anticipato, gli azzurri in gara hanno perso terreno. In particolare, Laporta, che aveva chiuso il moving day con il secondo posto, a cinque buche dalla fine si trovava a un solo colpo dalla vetta. Ma alla buca 15 il pugliese è incappato in un doppio bogey determinante, vedendo sfumare anche la top-10 per un altro bogey, alla 17. Pavan, da canto suo, aveva trovato entusiasmo con tre birdie consecutivi tra la 10 e la 12, incappando in due bogey, uno alla 14 e uno alla 18. Nonostante questi errori nel tratto conclusivo della gara, il tredicesimo posto consente ad entrambi di guadagnare, rispettivamente, 7 e 22 posizioni nella Race to Dubai. Ora Laporta è 33esimo, mentre Pavan 56esimo.