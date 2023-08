Mondiali ciclismo Glasgow 2023, risultati e classifica: Van der Poel nuovo campione del mondo

Mathieu Van der Poel è il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada. Il corridore olandese conquista il successo nella prova in linea elite maschile ai Mondiali 2023 di Glasgow e si porta a casa la maglia iridata, che eredita da Remco Evenepoel. Secondo posto per il belga Wout Van Aert, terzo lo sloveno Tadej Pogacar; decimo un ottimo Alberto Bettiol.

Sul ponte Quuensferry, il gruppo si presenta compatto. Dopo aver percorso poco più di 20km, il via alla fuga lo danno l’austriaco Patrick Gamper e l’irlandese Rory Townsend, seguiti da Owain Doull (Gran Bretagna), Matthew Dinham (Australia), Harold Tejada (Colombia), Kevin Vermaeke (Stati Uniti), Ryan Christensen (Nuova Zelanda), Krists Neilands (Lettonia) e Petr Klemen (Repubblica Ceca). All’inseguimento si lanciano Eric Antonio Fagundez (Uruguay), Rien Schuurhuis (Città del Vaticano) e George Bennett (Nuova Zelanda). I nove fuggitivi non sanno che, a 191 km dal traguardo, li attenderà la prima, grande sorpresa di giornata.

Sono comunque loro i primi a scoprire la protesta di alcuni attivisti del gruppo ecologista ‘This is rigged’, che fermano la gara incollandosi con le mani all’asfalto. Si fermano i fuggitivi e si ferma, sette minuti dopo, anche il gruppo. Lo stop dura un’ora e si riparte tenendo fede al vantaggio acquisito fino a quel momento dai primi nove. In vista dell’ingresso nel circuito di Glasgow, la Danimarca inizia a dettare i ritmi in testa al gruppo. Gli italiani però sono reattivi. Dopo un attacco di Julian Alaphilippe e Soren Kragh Andersen (subito ripresi dal gruppo), c’è l’azione di Lorenzo Rota, Mattias Skjelmose e Tobias Halland Johanessen. A seguire, scatta l’ora di Bettiol che si muove con Pedersen.

Ai -93 km l’Italia decide di attaccare prima con Andrea Bagioli e poi con Matteo Trentin, ma poi arriva la grande risposta di Mathieu Van der Poel, che dà un’importante sgasata. Qualche minuto più tardi il capitano azzurro resta vittima di una caduta e deve dire addio ai suoi sogni di gloria. Ai -65 km, grazie ad una costante azione di Benoit Cosnefroy, il secondo gruppetto si ricongiunge con i battistrada. Intorno ai 55 km Alberto Bettiol parte in solitaria e accumula circa 30″ di vantaggio, con Van der Poel, Van Aert, Pogacar e Pedersen all’inseguimento del ciclista italiano. Una volta ripreso Bettiol, Van der Poel fa un poderoso scatto che lo proietta verso il successo, ma una scivolata sull’acqua rischia di costargli grosso. Nonostante l’inconveniente Mathieu Van der Poel si va prendere il successo e la maglia di campione del mondo.

IN AGGIORNAMENTO

ORDINE DI ARRIVO MONDIALI 2023