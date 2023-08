Torino-Reims oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torino-Reims, match valevole per la marcia di avvicinamento della squadra granata verso la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I ragazzi di Ivan Juric, dopo le recenti uscite, si trovano ad affrontare un nuovo club francese per testare la loro condizione fisica e il loro livello di preparazione ad una settimana dalla Coppa Italia.. La partita andrà in scena alle ore 17:00 di domenica 6 agosto; al momento non è prevista copertura televisiva, ma non è da escludere una diretta sui canali ufficiali del club piemontese. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino ed alcuni approfondimenti.

