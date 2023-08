Sacchi su Scamacca: “Gasperini potrebbe essere la sua guida, crede in lui”

Arrigo Sacchi ha concentrato la sua attenzione riguardante il mercato estivo, sull’Atalanta, squadra che negli ultimi giorni si sta dando da far in termine di entrate: “È quella la squadra che negli ultimi anni ha contribuito all’evoluzione del nostro calcio cercando di intraprendere una strada internazionale. Per questo mi piace. Credo che l’Atalanta abbia tre grandi fortune: avere un Presidente come Antonio Percassi, la fortuna di avere un allenatore come Gasperini che insegna calcio e la terza fortuna è il pubblico. L’Atalanta e la sua gente sono una cosa sola”.

Poi sull’arrivo di Scamacca: “Lo conosco bene. Ha avuto una vita complicata fin dall’infanzia, nell’ultima stagione in Inghilterra non ha fatto benissimo, però credo che abbia notevoli potenzialità. Ha forza, tecnica, un ottimo tiro ed è un bravo ragazzo. Gasperini potrebbe essere la sua guida, se lo ha voluto significa che crede parecchio in lui. Dovrà aiutarlo nell’inserimento. Se l’Atalanta funzionerà bene come squadra, e cioè se troverà quella velocità e quei movimenti che l’hanno contraddistinta in passato, allora Scamacca potrà ambientarsi più facilmente”, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.