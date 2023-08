Mondiali ciclismo Glasgow 2023, Pogacar accusa un piccolo malore durante un’intervista

Quest’oggi Tadej Pogacar ha chiuso al terzo posto la prova in linea elite maschile ai Mondiali 2023 di ciclismo di Glasgow, ma non sono mancati i problemi per il corridore sloveno. Al termine della corsa, infatti, l’alfiere della UAE Emirates ha detto chiaramente a Van der Poel si essere allo stremo delle forze: “Altri due giri e mi sarebbe servita un’ambulanza”.

Le parole di Pogacar sembravo ironiche, ma nel corso di un’intervista nella zona mista ha accusato dei giramenti di testa. Così un membro dello staff sloveno lo ha portato via prima che svenisse. Al momento non si conoscono le reali condizioni di Tadej, ma non appena ci saranno aggiornamenti li comunicheremo in maniera tempestiva.