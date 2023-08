Kessié: svolte le visite mediche per l’Al Ahli

Franck Kessié ha svolto le visite mediche necessarie per spostarsi da Parigi all’Arabia Saudita, dove giocherà per l’Al Ahli. Come riportato dalla testata catalana ‘Sport‘, il Barcellona ottiene dalla cessione di Kessié 15 milioni di euro, mentre il giocatore guadagnerà 20 milioni. Il contratto prevede un impegno da parte del centrocampista per tre anni e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare tra pochi giorni.