Mondiali ciclismo 2023, segnalata una protesta in strada: si ferma la prova in linea maschile

di Mattia Zucchiatti 52

Tutto fermo. Una protesta sul percorso della prova in linea ai Mondiali di ciclismo su strada a Glasgow ha interrotto la gara. A meno di 200 km dall’arrivo, alcuni manifestanti hanno fermato la corsa che vedeva un gruppo di nove corridori in fuga. Sono loro i primi ad essere stati bloccati. Poi è arrivato il gruppo. Non è chiara al momento la natura della protesta, ma di certo non è una novità. Nei mesi scorsi diversi eventi sportivi rilevanti sono stati bloccati da alcuni attivisti. Di certo, è una situazione difficile: lo stop è arrivato in un tratto di campagna, con pochi sbocchi.

IN AGGIORNAMENTO

Aggiornamento 12:44

Arrivano le camionette della polizia, mentre i corridori si siedono in strada.