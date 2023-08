Pellegrino-Munar oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Challenger di San Marino 2023

Tutte le informazioni per seguire il match tra Andrea Pellegrino e Jaume Munar, finale del Challenger di San Marino 2023. Il 26enne pugliese va a caccia del suo primo titolo sul circuito Challenger, di fronte avrà la testa di serie numero 2 del tabellone e attuale numero 91 del ranking Atp. L’epilogo del torneo è in programma alle 20.15 di domenica 6 agosto e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, visibile anche per gli abbonati Now TV e Sky Go. In alternativa, è possibile seguire la partita in streaming gratuitamente su Challenger TV.