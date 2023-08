Mondiali ciclismo 2023, quando gareggia Filippo Ganna nella cronometro? A che ora parte, orario e diretta tv

Grande attesa per la prova di Filippo Ganna nella cronometro maschile Elite dei Mondiali 2023 di ciclismo su strada in corso a Glasgow. Il fuoriclasse azzurro, già due volte oro nella disciplina, proverà a conquistare un altro storico titolo. La cronometro maschile scatterà alle ore 15:21 ma bisognerà attendere un po’ per vedere sul percorso il nostro corridore. Ganna infatti inizierà la sua prova alle ore 16:58 e sarà uno degli ultimi a iniziare la gara. Dopo di lui soltanto Thomas, Evenepoel, Kung e Foss. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e su Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go e Dazn.