BMX, Mondiali Glasgow 2023: il calendario completo, programma e orari delle gare

Il calendario della BMX ai Mondiali di Glasgow 2023, la rassegna iridata che per la prima volta nella storia riunisce nell’ambito di un’unica manifestazione tutte le principali discipline legate al mondo del ciclismo. Tra queste c’è appunto anche la BMX, una delle discipline più “giovani” e spettacolari del panorama. Tra freestyle, flatland e racing c’è davvero spettacolo per tutti i gusti, per un evento che si svilupperà in diverse location tra Glasgow Green e Glasgow BMX Centre. In palio non solo i titoli mondiali, ma anche alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Di seguito il calendario dettagliato delle competizioni previste, con l’evento iridato che sarà trasmesso da Eurosport, Discovery+ e RaiSport con un palinsesto ancora da confermare.

MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB

Il calendario dei Mondiali 2023 di BMX (ORARI ITALIANI)

Sabato 5 agosto

10:00 qualificazioni freestyle donne Elite

14:30 qualificazioni freestyle uomini Elite

Domenica 6 agosto

13:00 freestyle semifinali donne Elite

16:00 freestyle semifinali uomini Elite

Lunedì 7 agosto

15:30 Finale freestyle uomini Elite

18:00 Finale freestyle donne Elite

Martedì 8 agosto

16:00 qualificazioni Flatland femminile Elite

19:00 qualificazioni Flatland femminile Elite

Mercoledì 9 agosto

16:00 semifinali Flatland uomini Elite

Giovedì 10 agosto

16:00 Finale Flatland donne Elite

17:20 Finale Flatland uomini Elite

Sabato 12 agosto

14:00 Qualificazioni racing junior, under 23 ed Elite

Domenica 13 agosto

12:00 Racing junior, under 23 ed Elite: quarti, semifinali e finali