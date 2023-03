Formazioni ufficiali Manchester City-Burnley, FA Cup 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester City e Burnley, sfida valida per i quarti di finale della FA Cup 2022/2023. I Citizens di Pep Guardiola vogliono proseguire il loro cammino anche nella coppa nazionale, dopo aver conquistato i quarti di Champions League ed essere ancora in corsa in Premier. Nel turno precedente il City ha sconfitto 3-0 il Bristol in trasferta, mentre il Burnley di misura si era imposto sul Fleetwood. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di sabato 18 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-BURNLEY

MANCHESTER CITY: in attesa

BURNLEY: in attesa