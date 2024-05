LIVE – Giro d’Italia 2024, nona tappa Avezzano-Napoli: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta e gli aggiornamenti live della nona tappa del Giro d’Italia 2024, che chiude la sua prima settimana con la Avezzano-Napoli di 214 chilometri. La Corsa Rosa approda nel capoluogo campano con una frazione dal finale esplosivo, in cui i velocisti probabilmente non riusciranno a disputare la volata in Via Caracciolo. Insomma, corsa aperta a più opzioni e proprio per questo da seguire in tempo reale grazie a Sportface.it che vi racconterà questa nona tappa in diretta senza farvi perdere assolutamente nulla.

Si tratta della frazione che chiude una prima settimana totalmente dominata da Tadej Pogacar, già vincitore di tre tappe e in maglia rosa con quasi tre minuti di margine sui più diretti inseguitori. L’Italia sorride grazie ad Antonio Tiberi e Lorenzo Fortunato, rispettivamente in sesta e settima posizione in classifica generale. Specie il primo sembra poter puntare a salire ancora.

