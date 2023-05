Henry su De Bruyne: “Ha problemi nella sua vita privata. Per questo lo ammiro di più”

Kevin De Bruyne è un protagonista del calcio mondiale in questo momento, e lo potrebbe essere ancora di più dopo il 10 giugno quando con il suo Manchester City sfiderà l’Inter nella finale di Champions League. Sul giocatore belga ha voluto spendere alcune parole Thierry Henry che ai microfoni di CBS Sport ha speso alcune parole non solo sullo sportivo De Bruyne.

Le parole di Henry: “Sta attraversando un momento difficile. Non posso dire esattamente di cosa si tratta perché devo rispettare la sua privacy. Per me è il giocatore più importante del Manchester City e col Real è riuscito a essere uno dei migliori, nonostante questo problema“.