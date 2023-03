LIVE – Ciclismo, Attraverso le Fiandre 2023: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della Attraverso le Fiandre 2023, corsa belga conosciuta in patria ma non solo come Dwars door Vlaanderen. A quattro giorni dal Giro delle Fiandre, ecco un appuntamento spettacolare tra muri e settori in pavè che prevede 185 chilometri da Roeselare a Waregem. Alaphilippe, Pidcock, Laporte e Pedersen sono solo alcuni dei big attesi, con Sportface che vi racconterà tutto in tempo reale fin dal primo chilometro per non farvi perdere assolutamente nulla.

COME VEDERE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING

Segui il LIVE a partire dalle 12:05

PER AGGIORNARE IL LIVE AGGIORNARE LA PAGINA O PREMERE F5