Ciclismo, Attraverso le Fiandre 2023: data, orari, diretta tv e streaming

Mercoledì 29 marzo è il giorno della Attraverso le Fiandre 2023, nota in patria con il nome di Dwars door Vlaanderen. La corsa belga, con i suoi 185,6 chilometri da Roeselare a Waregem, rappresenta l’ultimo antipasto prima del Giro delle Fiandre in programma quattro giorni dopo. Undici muri e otto settori in pavè caratterizzano questo appuntamento, che lo scorso anno vide la vittoria di Mathieu Van der Poel. Il campione uscente non sarà della partita, ma non mancano comunque i big all’interno della startlist. Da Alaphilippe a Pidcock e Pedersen passando per Bettiol, Vanmarcke e Van Baarle senza dimenticare tutti i velocisti che vorranno provare a giocarsi le proprie carte.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 12:05, con l’arrivo a Waregem che invece è previsto intorno alle 16:30. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, con gli appassionati che potranno seguirla anche in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv, TimVision e Sky Go. Sportface vi racconterà la Attraverso le Fiandre 2023 con aggiornamenti live, classifiche e molto altro ancora.