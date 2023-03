Attraverso le Fiandre 2023: trionfo di Christophe Laporte, Ballerini e Pasqualon chiudono nei 10

Christophe Laporte si aggiudica l’edizione 77 della classica belga Dwars Door Vlaanderen, conosciuta in Italia come “Attraverso le Fiandre”, e regala l’ennesimo successo di questo inizio di stagione alla Jumbo Visma a pochi giorni dal Giro delle Fiandre. Il 30enne corridore transalpino mette a segno l’allungo decisivo a circa 3 chilometri dall’arrivo e nessuno riesce a tenere la sua ruota, andando a trionfare in solitaria. Ancora una volta un grande lavoro di squadra da parte del team, che negli ultimi dieci chilometri ha deciso di alzare il ritmo andando a riprendere una fuga che durava sin dalla prima mezz’ora di gara.

Sul secondo e terzo gradino del podio ci salgono gli encomiabili Oier Lokzano e Neilson Powless, fuggitivi ripresi quando mancava poco all’arrivo, ma comunque in grado di resistere al ritorno del gruppo. La volata per il quarto posto è andata a Jasper Philipsen, davanti a Mads Pedersen. Settimo posto per Davide Ballerini, dietro di lui Andrea Pasqualon.

ORDINE DI ARRIVO

1. Christophe Laporte 4:06.20

2. Oier Lazkano +0:15

3. Neilson Powless +0:15

4. Jasper Philipsen +0:15

5. Mads Pedersen +0:15

6. Arnaud De Lie +0:15

7. Davide Ballerini +0:15

8. Andrea Pasqualon +0:15

9. Olivier Le Gac +0:15

10. Nils Politt +0:15