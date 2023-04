Liegi-Bastogne-Liegi 2023, risultati e classifica: trionfo di Remco Evenepoel che concede il bis

Fenomeno Remco Evenepoel! Il campione del mondo di ciclismo su strada della Soudal Quick-Step trionfa nella Liegi-Bastogne-Liegi 2023 diventando il più giovane della storia a fare il bis in questa classica monumento all’età di 23 anni. Salgono sul podio anche il britannico della Ineos Grenadiers Tom Pidcock e il colombiano della Bahrain Victorious Santiago Buitrago. Una vittoria, quella di Evenepoel, che resterà nella storia per come è arrivata e per la doppietta realizzata, out dopo pochi km Tadej Pogacar, che ha riportato anche un infortunio.

Sin dai primi chilometri della gara un gruppetto di undici uomini composto da Dversnes, Meens, Osborne, Velasco, Zimmermann, Van den Berg, Apers, Balmers, Carretero, Le Berre e Ourselin prova ad andare in fuga, riuscendo ad incamerare un vantaggio di oltre quattro minuti sul plotone. Al km 84.5 si verifica il primo grande colpo di scena di giornata con Tadej Pogacar che resta coinvolto in una caduta di gruppo ed è costretto ad abbandonare la corsa. Intorno ai -80 km Jan Tratnik della Jumbo Visma decide di andara via da solo per provare a riacciuffare i battistrada e, dopo un tratto di strada in solitaria, riesce nel suo intento.

La progressione dello sloveno è talmente devastante che soltanto Simone Velasco dell’Astana ha la capacità di rimanere in scia, mentre il resto dei battistrada perde terreno. Sulla Cote de la Redoute, a poco più di trenta km dalla conclusione, il grande favorito della vigilia Remco Evenepoel attacca e prende il largo, lasciando alle sue spalle Tom Pidcock ed un ottimo Giulio Ciccone. Sulle due ultime asperità il vantaggio del giovane belga aumenta a dismisura fino a non lasciare alcuno scampo ai suoi avversari, che devono accontentarsi di lottare per il secondo posto. Remco Evenepoel, dunque, conquista il successo nella Liegi-Bastogne-Liegi 2023 per il secondo anno consecutivo davanti a Tom Pidcock e Santiago Buitrago.

ORDINE DI ARRIVO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2023