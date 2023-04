Maratona Padova 2023, risultati e classifiche: trionfano il keniota Chumba e l’etiope Bikila

Il keniota Gilbert Chumba è il vincitore della Maratona di Padova 2023, chiusa dall’atleta africano in 2:13:48. Alle sue spalle il connazionale Edward Kimetto, in lotta fino ai metri finali e giunto al traguardo con tredici secondi di ritardo. A completare il podio l’etiope Barecha Geleto, anche lui distante pochi secondi. I tre hanno di fatto dominato la gara, con il quarto, l’altro keniota Geoffrey Pyego, arrivato addirittra con sette minuti di ritardo. Quinta piazza per l’italiano Roberto Graziotto.

1. Gilbert Chumba (KEN) 02:13:48

2. Edward Kimetto (KEN) 02:14:01

3. Barecha Geleto (ETH) 02:14:05

4. Geoffrey Pyego (KEN) 02:21:37

5. Roberto Graziotto (ITA) 02:24:08

La prova femminile ha visto invece il trionfo di Deme Tigist Bikila: l’etiope si è imposta con un crono di 02:30:45, precedendo di un minuto l’ugandese Cheptegei. Più distante Cavaline Nahimana, rappresentante del Burundi, che si è dovuta accontentare del terzo gradino del podio a circa tre minuti dalla vincitrice.

1. Deme Tigist Bikila (ETH) 02:30:45

2. Nancy Cheptegei (UGA) 02:31:44

3. Cavaline Nahimana (BUR) 02:33:31