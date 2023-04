Inter, D’Ambrosio: “Abbiamo già vinto un trofeo, non è una stagione negativa”

“Non è una stagione negativa: abbiamo vinto un trofeo, e siamo l’unica squadra italiana ad averlo fatto per ora. Siamo nella fase decisiva della stagione, dobbiamo risparmiare energie e compattarci: in campionato dobbiamo fare di più, ma le occasioni da gol non sono mai mancate. È vero che se non la butti dentro non segni, ma tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno e dico che, anche se non hanno fatto gol di recente, gli attaccanti sono stati fondamentali”. Lo ha detto a Inter TV il difensore nerazzurro Danilo D’Ambrosio dopo la vittoria per 3-0 sull’Empoli al Castellani. Doppietta per Lukaku e sigillo finale di Lautaro, ma nel complesso è stato lo spirito di squadra a rivedersi anche in campionato: “Anche se ti chiami Inter lo spirito è fondamentale su questi campi. Se pensi di averla vinta ancora prima di giocarla fai fatica. Siamo contenti di aver fatto una partita del genere. Nel primo tempo i ritmi erano bassi, ma nella ripresa abbiamo dominato, alzando i ritmi, e abbiamo meritato la vittoria”.