Highlights undicesima tappa Giro d’Italia 2023: Ackermann vince a Tortona, secondo un grande Milan (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 17

Il video con gli highlights dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Camaiore-Tortona di 219 chilometri. La vittoria è andata a Pascal Ackermann, che in volata ha preceduto l’azzurro Jonathan Milan dopo la straordinaria rimonta di quest’ultimo negli ultimi metri. Terzo posto per Mark Cavendish, ma la giornata è stata caratterizzata anche dalla caduta che ha portato al ritiro di Tao Geoghegan Hart che era uno dei grandi favoriti quantomeno per il podio finale.

