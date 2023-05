Giro d’Italia 2023, undicesima tappa: classifica e ordine di arrivo, Ackermann brucia Milan

La classifica e l’ordine di arrivo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Camaiore-Tortona che con 219 km è anche la più lunga di questa edizione della Corsa Rosa. La vittoria è andata a Pascal Ackermann, che al fotofinish ha preceduto uno straordinario Jonathan Milan autore di una rimonta clamorosa negli ultimi 200 metri dopo aver perso troppe posizioni. Completa il podio il veterano dell’Isola di Man, Mark Cavendish.

La corsa è stata caratterizzata dalla lunga fuga di sei corridori: Filippo Magli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Alexander Konychev (Team Corratec – Selle Italia), Veljko Stojnić (Team Corratec – Selle Italia), Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) e Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty). Una corsa che sembrava scorrere via tranquilla ha vissuto un momento di svolta sulla discesa del GPM di Colla di Boasi, dove una caduta ha costretto al ritiro uno dei big della generale come Tao Geoghegan Hart. A terra anche la maglia Rosa Thomas e Roglic, che però ripartono praticamente subito a differenza dell’inglese che è costretto a salire in ambulanza e lasciare la corsa.

Sull’ultimo GPM di giornata, il Passo della Castagnolla, gli uomini di Michael Matthews con Filippo Zana provano a fare il forcing per escludere i velocisti puri. Il gruppo si spezza ma poi gli sprinter rientrano in discesa, mentre nella fuga restano in testa Stojnić e Rex. I due riescono a mantenere un ottimo passo, con Rex che tiene ancora più duro e rimane da solo in testa fino ai -5 km quando viene ripreso da un gruppo lanciatissimo verso la volata. Nell’ultimo chilometro un’altra caduta dimezza il gruppo, senza però creare distacchi per la neutralizzazione. Jonathan Milan perde terreno, ma al momento dello sprint inizia una rimonta imperiosa e dispendiosa che si ferma solo al fotofinish: il tubolare della ruota anteriore lo divide per pochissimi centimetri da Pascal Ackermann, che torna così a festeggiare sulle strade del Giro per la prima volta in quattro anni.

L’ordine di arrivo dell’undicesima tappa