Giro di Svizzera 2023, risultati e classifica prima tappa: Kung vince la cronometro, battuto Evenepoel

E’ Stefan Kung a vincere la cronometro che ha aperto il Giro di Svizzera 2023: i risultati e la classifica della prima tappa. Il corridore elvetico trionfa in casa per la terza volta in carriera e per la seconda volta in stagione nelle prove contro il tempo, dimostrando di essere un vero specialista. Battuti i due protagonisti della classifica generale, Remco Evenepoel e Wout Van Aert, rispettivamente secondo e terzo in questo percorso di Einsiedlen su 12.7 km pianeggianti. Di seguito ecco allora l’ordine di arrivo di oggi al Tour de Suisse.

ORDINE DI ARRIVO PRIMA TAPPA TOUR DE SUISSE