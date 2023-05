Giro d’Italia 2023, classifica generale aggiornata dopo 18^ tappa: Thomas difende la maglia rosa

Le classifiche generali del Giro d’Italia 2023, aggiornate dopo la diciottesima tappa, la Oderzo-Val di Zoldo di 161 km, in cui il campione italiano Filippo Zana del Team Jayco AlUla conquista la sua prima vittoria in un grande giro. Beffato ancora una volta il francese della Groupama-FDJ, Thibaut Pinot; terzo posto per l’altro transalpino Warren Barguil dell’Arkea Samsic. Geraint Thomas conserva la maglia rosa, mentre Joao Almeida resta in possesso di quella bianca di miglior giovane. Thibaut Pinot indossa la maglia azzurra di miglior scalatore, mentre Jonathan Milan difende quella ciclamino della classifica a punti. Ecco tutte le classifiche.

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA ROSA

Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) 76h25’51” Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) +29” Joao Almeida (POR/UAE Emirates) +39” Edward Dunbar (IRL/Team Jayco Alula) +3’39” Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) +3’51” Lennard Kamna (GER/Bora-Hangrohe) +4’27” Thibaut Pinot (FRA/Groupama FDJ) +4’43” Andreas Leknessund (NOR/Team DSM) +4’47” Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) +4’53” Laurens De Plus (BEL/Ineos Grenadiers) +5’52”

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO

Jonathan Milan (ITA/Bahrain Victorious) 215 punti Derek Gee (Israel-Premier Tech) 140 punti Pascal Ackermann (UAE Emirate) 95 punti

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA

Thibaut Pinot (FRA/Groupama FDJ) 227 punti Ben Healy (IRL/EF Education Easy-Post) 164 punti Davide Bais (ITA/Eolo-Kometa Cycling Team) 144 punti

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA