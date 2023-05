Serie A, programma prossima giornata: orari e calendario trentasettesimo turno

Il programma della 37esima giornata di Serie A 2022/2023, con le partite del 26, 27 e 28 maggio 2023. Il fine settimana del massimo campionato italiano si apre con l’anticipo del venerdì tra la già retrocessa Sampdoria ed il Sassuolo. Sabato scenderanno in campo le tre squadre italiane che saranno impegnate nel corso delle prossime settimane nelle finali europee: alle ore 18:00 la sfida tra Roma e Fiorentina, mentre alle 20:45 l’Inter sfiderà l’Atalanta in un match in cui ci si gioca un posto tra le prime quattro. Domenica lunch match tra Hellas Verona ed Empoli, mentre il posticipo vedrà impegnate Juventus e Milan.

PROGRAMMA 37^ GIORNATA SERIE A 2022/2023

Venerdì 26 maggio

Ore 20:45 – Sampdoria-Sassuolo (Dazn, SkySport)

Sabato 27 maggio

Ore 15:00 – Salernitana-Udinese (Dazn, Zona Dazn)

Ore 15:00 – Spezia-Torino (Dazn, Zona Dazn)

Ore 18:00 – Fiorentina-Roma (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:30 – Inter-Atalanta (Dazn, SkySport)



Domenica 28 maggio

Ore 12:30 – Hellas Verona-Empoli (Dazn, SkySport)

Ore 15:00 – Bologna-Napoli (Dazn, Zona Dazn)

Ore 15:00 – Monza-Lecce (Dazn, Zona Dazn)

Ore 18:00 – Lazio-Cremonese (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Juventus-Milan (Dazn, Zona Dazn)