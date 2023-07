Giro Donne 2023, risultati e classifica quinta tappa: vince Niedermaier davanti a Van Vleuten

La classifica e l’ordine di arrivo della quinta tappa del Giro d’Italia Donne 2023, in cui la giovane tedesca della Canyon/SRAM, Antonia Niedermaier, ha conquistato il successo in solitaria. Si tratta della sua prima vittoria nel World Tour; secondo posto per l’olandese Annemiek Van Vleuten, che giunge sul traguardo son 9″ di ritardo e consolida ulteriormente la maglia rosa. Completa il podio di giornata la statunitense Niamh Fisher-Black a 1’25” dalla vincitrice. La migliore delle italiane è Gaia Realiani, che si piazza in sesta posizione a 1’30”, alle sue spalle Erica Magnaldi a 2’01”, mentre Silvia Persico entra in top-ten a quasi tre minuti di distacco. Caduta e spavento per Elisa Longo Borghini, che torna in sella e chiude ad oltre 7′. Ecco l’ordine di arrivo della quinta tappa.

ORDINE DI ARRIVO 5^ TAPPA GIRO DONNE 2023