Juventus, in attesa dell’ufficialità Giuntoli ha visitato subito la Continassa

Cristiano Giuntoli riparte dalla Juventus, con i bianconeri che nell’ex direttore sportivo del Napoli vedono una fonte di programmazione per il futuro. Il giorno che porterà all’ufficialità di Giuntoli è tutto a tinte bianconere per il direttore. Infatti, nella mattinata di martedì 4 luglio, Giuntoli è sbarcato a Torino. Subito un viaggio alla Continassa, dai campi d’allenamento agli uffici della sede.

A pranzo c’è stata la presenza di Calvo con cui Giuntoli inizierà a collaborare per progettare il futuro insieme della Juventus. Nel pomeriggio il direttore sportivo si recherà ancora in sede per firmare il contratto che lo legherà ai colori bianconeri per i prossimi anni. Attesa quindi l’ufficialità.