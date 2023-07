Barcellona, Kessie già pronto a lasciare: in caso di proposta allettante sarà addio

Franck Kessie potrebbe lasciare il Barcellona dopo una sola stagione. Stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, gli agenti del centrocampista avrebbero avuto un incontro con la dirigenza blaugrana ed avrebbero chiesto maggiore spazio nel corso della prossima annata. Non avendo ricevuto garanzie dal club Kessie sarebbe pronto ad andare via nel caso in cui ricevesse un’offerta allettante da altre squadre. La principale pista, in questo momento, sarebbe quella dell’Arabia Saudita con l’Al-Hilal pronto a formulare una proposta.