Il ciclista messicano sorprende ancora nella 17esima tappa del Giro d’Italia, manca poco all’arrivo nella capitale.

La 16^ tappa del Giro d’Italia ha regalato tantissime emozioni agli appassionati di questo sport, specie a quelli italiani. A trionfare è stato Scaroni, arrivato in parata con il compagno di squadra Fortunato. A chiuderei il podio ci ha pensato Pellizzari. Si è complicata, inoltre, la situazione della Maglia Rosa Del Toro, che ha fatto molta fatica sull’ultima salita. Yates e Carapaz adesso sono vicinissimi in classifica. Crollano anche Tiberi e Ayuso, si ritira invece Roglic dopo la terza caduta. Paura anche per la caduta di Martinelli, per il quale però sono stati scongiurati pericoli gravi.

Quest’oggi, invece, è andata in scena la quintultima tappa dal Giro, che si chiuderà domenica a Roma. Oggi i corridori hanno affrontato 155 chilometri da San Michele all’Adige a Bormio. La tappa è stata segnata dal Passo del Tonale e dal Passo del Mortirolo, lontani dal traguardo ma destinati comunque a creare selezione. Il Mortirolo, una delle vette leggendarie della corsa rosa, è stato tuttavia scalato sul versante di Monno, meno ripido.

Maglia Rosa, Del Toro vince ancora: il messicano rafforza la propria posizione in classifica

La tappa è cominciata intorno alle 13, con un gruppo abbastanza compatto nei primi 20 km. A tagliare per primo il traguardo volante di Cles è stato Pedersen, che ha guadagnato 12 punti per la Maglia Ciclamino e per la classifica dei traguardi volanti. Vicini al primo GPM della giornata, il Tonale, i corridori in fuga erano i principali della classifica generale: il primo sul Tonale è stato Fortunato, che ha guadagnato 18 punti per la Maglia Azzurra.

Dopo una lunga discesa e il passo del Mortirolo, Alfonso Eulalio supera Fortunato e guadagna 40 punti per la Maglia Azzurra. Il gruppo Maglia Rosa ha fatto molta fatica, ma Del Toro e compagni non hanno mollato. Il vantaggio dei fuggitivi è sceso sempre di più. Negli ultimi km Del Toro e Carapaz si sono avvicinati sensibilmente ai fuggitivi, ma è stato il messicano a lanciarsi vero il traguardo, rispondendo alle difficoltà a rafforzando la propria Maglia Rosa. Chiude terzo Carapaz, superato da Bardet.