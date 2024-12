L’ex stella della NBA finisce nella bufera: volano accuse pesanti da parte della figlia. Dichiarazioni shock!

La vecchia gloria della NBA finisce al centro di un forte vortice di polemiche, da cui sembra difficile uscire. L’ex stella del basket americano è stato oggetto di critiche da parte di sua figlia, con la quale il rapporto sembra ormai essere irrecuperabile. Il protagonista di questa vicenda è l’eclettico Dennis Rodman, icona della NBA e cinque volte campione della lega con la divisa dei Chicago Bulls. Rodman è sempre stato una celebrità molto versatile. Non solo sul parquet, l’ex Chicago Bulls si è preso la scena anche per le sue apparizioni nel mondo del Wrestling e per le molteplici vicende extra campo.

Adesso, la vecchia leggenda della NBA è finita in un nuovo vortice, scatenato dalle pesanti parole della figlia Trinity. La giovane Rodman, nata il 22 maggio 2002 a Newport Beach, è una calciatrice del Washington Spirit (squadra della National Women’s Soccer League), nonché punto di riferimento della nazionale americana. Proprio con la maglia a stelle e strisce, Trinity ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Inoltre, il 4 settembre 2024, Rodman è stata inserita nella lista delle trenta candidate al Pallone d’Oro Femminile. Trinity è una delle attaccanti più talentuse del calcio femminile, un amore per lo sport che ha ereditato dal padre, con cui però il rapporto sembra essere ormai insanabile.

Trinity ripudia il padre: accuse shock contro l’ex stella dei Chicago Bulls

Trinity ha rinnegato in modo duro e senza filtri quello che è suo padre, Dennis Rodman. Lo ha fatto attraverso un’intervista rilasciata al podcast “Call Her Daddy”, sottolineando dei particolari che aveva già rimarcato ad ESPN nel giugno 2022. La giovane Trinity c’è andata giù pesante, scoprendo delle ferite ancora aperte. Tra le altre cose, l’attaccante americana ha dichiarato che sua madre ha fatto di tutto per tenere i suoi figli lontani dalla stile di vita spericolato di Dennis, noto a tutti come ‘The worm’ (‘Il verme’). Trinity, di fatto, ha anche un fratello, DJ Rodman, cestista che gioca in G-League.

Trinity Rodman vede il futuro davanti a sé roseo, consapevole di poter diventare una vera e propria stella del calcio femminile. Tuttavia, quando si toccano diversi argomenti del passato, la talentuosa attaccante del Washington Spirit cambia umore, guardando indietro con disprezzo e profonda delusione. Un passato difficile di cui e protagonista Dennis Rodman, ripudiato da Trinity con delle parole pesantissime.

Trinity ci va giù pesante nei confronti di suo papà

Il rapporto con suo padre pare essere ormai spaccato completamente: “Lui non è un padre, lo è per questioni di sangue, ma nient’altro che questo. Credo che sia un essere umano estremamente egoista. Ogni cosa che fa, la fa per sé stesso. Ha vissuto tanta m***a, ma adora stare sotto i riflettori, adora le telecamera, portava i suoi figli sul palco solo per farli vedere. Provo rancore verso di lui. Perché dovrei essere gentile verso chi è tanto egoista. Noi lo abbiamo protetto, mentre lui non ci ha mai protetti. La rabbia che ho non sono mai riusciti a lasciarla andare”.

In occasione del suo ingresso nella Hall of Fame, l’ex cestista rivelò la sua più grande amarezza: “Ho un rimpianto, volevo essere un buon padre”. Parole a cui Trinity crede: “Si, gli credo quando dice che vuole combattere i suoi demoni. Alzo lo sguardo perché quando senti una cosa così tante volte alla fine niente cambia. La parte più frustrante è pensare a quanto fosse ricco e pensare a quanto fosse circondato da persone che gli rubavano i soldi. Mio fratello e io abbiamo cercato di essere le brave persone attorno a lui”.

Trinity non riesce a dimenticare la sua dura infanzia: “Avevamo una Ford e abbiamo vissuto lì dentro per un po’. Abbiamo provato a convivere con lui, ma organizzava feste 24 ore su 24, sette giorni su sette, portava in casa prostitute. Prima del divorzio dava dei soldi a mia madre e ci permetteva di vivere un po’ serenamente, ma poi è stato proprio come ci avesse detto “Ca… vostri”. Penso che sia un essere umano estremamente egoista”.

L’episodio che destabilizzò Trinity

La figlia della leggenda NBA ha poi ricordato un triste episodio del 2021 che l’ha fatta soffrire tantissimo, segnando ancor più il suo passato. Trinity doveva disputare un match valevole per i playoff, gara alla quale si presentò a sorpresa il padre che non sentiva da mesi. La presenza di Dennis allo stadio, la destabilizzò notevolmente, facendola giocare un primo tempo aberrante. Nonostante ciò, Trinity decise di continuare a giocare per poi incontrare il papà a fine gara.

In merito a quel frammento del suo complicatissimo passato, l’attaccante del Washington Spirit ha commentato: “Alla fine della partita ero arrabbiata, mi aveva tolto quel momento felice. Mi aveva mandato in confusione di nuovo. Ma ero felice perché mio papà era venuto a vedermi. Dopo la partita siamo andati fuori e abbiamo parlato un po’. Mi ha detto che sarebbe venuto a Washington, ma dopo che ci siamo salutati non l’ho visto per tre anni”.

La risposta di Dennis

Nonostante un passato pesantissimo, ricco di rimpianti e di errori, Dennis sta cercando di ricucire il vistosissimo strappo con la sua famiglia. L’ex cestista, dopo le parole al vetriolo della figlia, ha risposto su Instagram: “Non sono il papà che desideravi. Ci proverò, anche se sarà difficile e ci vorrà del tempo. Ho sempre avuto un desiderio vedere i miei figli a casa. Spero di poterlo esaudire di giorno”.